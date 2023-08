Prenehala veljati odredba, ki je zaradi varnosti omejevala dostop do poplavljenih območij

Ljubljana, 23. avgusta - Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je preklical odredbo, ki je zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, omejevala dostop na nekaterih poplavljenih območjih. Na ta območja so skladno z odredbo lahko dostopale le pooblaščene osebe in prostovoljci na podlagi ustreznih dokumentov.