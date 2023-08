Vreme: Ponoči bo delno jasno

Ljubljana, 23. avgusta - Zvečer se bo nevihtna aktivnost povsod umirila. Ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sončno. Zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Po nižinah Primorske bo velika toplotna obremenitev. Vroče bo tudi drugod, predvsem v mestih. Pozno popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna močnejša nevihta.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče. Proti večeru v severni in zahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno bo. V krajih severno od nas bodo nastajale posamezne nevihte, proti večeru pa tudi v sosednjih pokrajinah Madžarske in severovzhodne Hrvaške. V četrtek bo pretežno jasno, v Alpah pozno popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V Kvarnerju bo dopoldne pihala šibka burja.