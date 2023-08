Pri Korčuli opazili kite glavače

Zagreb, 23. avgusta - Blizu dalmatinskega otoka Korčula v srednjem Jadranu so danes opazili kite glavače, ki lahko zrastejo do 18 metrov, je sporočil Inštitut Plavi svijet. Bilo naj bi jih najmanj pet, ker obstaja nevarnost, da bi nasedli, pa so v inštitutu ljudi pozvali, naj jih obvestijo, če jih opazijo.