V obstreljevanju Ukrajine ubitih najmanj sedem ljudi, Odeso napadli z droni

Kijev, 23. avgusta - V ruskem obstreljevanju dveh vasi blizu mesta Liman na vzhodu Ukrajine so bili pozno v torek ubiti trije ljudje, so sporočile lokalne oblasti. Še najmanj štirje ljudje so bili ubiti, ko so ruske rakete zadele šolo v regiji Sumi na severovzhodu države, v napadu z droni pa je bila poškodovana infrastruktura za shranjevanje in izvoz žita v Odesi.