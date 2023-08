O odpravljanju posledic poplav danes tudi svet za kmetijstvo in podeželje

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je z aktivnostmi za odpravljanje posledic poplav, ki so državo prizadele v začetku meseca, danes seznanila tudi člane sveta za kmetijstvo in podeželje. Na zadnji seji v tem mandatu so člani sveta razpravljali o izvajanju strateškega načrta in pripravi interventnih predpisov.