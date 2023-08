Iz zbirnega centra IPO v prvi dneh po poplavah več kot 330 ton pomoči

Ljubljana, 23. avgusta - V zbirnem centru mednarodne policijske organizacije IPO so v prvih dneh po poplavah, ki so v začetku meseca prizadele Slovenijo, zbrali več kot 330 ton pomoči. Dnevno so na teren napotili več kot 30 kombijev in tovornjakov, v zbirnem centru je delovalo več kot 70 prostovoljcev, v celotnem projektu pa je skupno sodelovalo več kot 150 posameznikov.