EU z DR Kongom vzpostavila humanitarni zračni most za dobavo pomoči

Bruselj, 23. avgusta - EU je vzpostavila humanitarni zračni most z vzhodnim delom Demokratične republike Kongo za dostavo nujno potrebne humanitarne pomoči. Prvi letali sta v mesto Goma že dostavili več kot 180 ton pomoči, ki vključuje zdravila in medicinsko opremo, do konca avgusta pa je načrtovanih skupno osem tovrstnih poletov, je sporočila Evropska komisija.