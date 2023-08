Italija v dveh dneh zasegla tri ladje za reševanje migrantov

Rim, 23. avgusta - Italijanske oblasti so zasegle ladjo za reševanje migrantov nemške nevladne organizacije Sea-Eye, je v torek sporočila omenjena organizacija. Zaseg so odredili, ker je ladja kršila zakon, po katerem lahko opravi le eno reševalno akcijo naenkrat. To je bil sicer tretji zaseg ladje za reševanje migrantov v Italiji v dveh dneh.