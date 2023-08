V Semiču konec tedna festival Zaključek poletja na sem'škem placu

Semič, 24. avgusta - V občini Semič bodo s festivalom Zaključek poletja na sem'škem placu, ki ga začenjajo danes, sklenili sklop prireditev, ki so jih pripravili čez letošnje poletje. V naslednjih štirih dneh tako v Semiču in okolici tamkajšnji kulturni center pripravlja vrsto nastopov glasbenikov in drugih delavnic, kulinaričnih dogodkov ter ostalih aktivnosti.