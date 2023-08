Banki Morgan Stanley visoka kazen zaradi zasebnih sporočil na WhatsAppu

London, 23. avgusta - Britanski energetski regulator Ofgem je danes ameriškemu bančnemu velikanu Morgan Stanley naložil 5,41 milijarde funtov (6,32 milijarde evrov) kazni. Za to se je odločil, ker banka ni preprečila oz. posnela in obdržala sporočil, ki so si jih prek platforme za izmenjavo sporočil WhatsApp na zasebnih telefonih izmenjevali njeni trgovci z energijo.