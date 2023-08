Brodarsko društvo Ranca ob abrahamu na Ptujskem jezeru s 30. Rancarijo

Ptuj, 26. avgusta - Brodarsko društvo Ranca bo danes na Ptujskem jezeru obeležilo 50 let svojega delovanja, ki bo potekalo skupaj s tradicionalno in prav tako jubilejno 30. Rancarijo. Omenjena športna, rekreativna in zabavna prireditev običajno poteka v sklopu občinskega praznika Mestne občine Ptuj, letos pa so jo morali zaradi vremenske ujme preložiti za tri tedne.