V napadu z nožem na nemški šoli ranjen osemletni deček

Dresden, 23. avgusta - V šoli v mestu Bischofswerda v nemški zvezni deželi Saška je danes 16-letni učenec z nožem napadel in huje poškodoval osemletnega dečka. Napadalca je policija že ustavila, oba otroka pa so odpeljali v bolnišnico. Razlogi za napad za zdaj niso znani, policija pa je sporočila, da so razmere pod nadzorom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.