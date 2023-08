Greenpeace: Evropska energetska podjetja za zeleni prehod ne naredijo nič

Pariz, 23. avgusta - Velika evropska energetska podjetja, med njimi slovenski Petrol, za prehod na čistejšo energijo ne naredijo praktično nič in se "samo pretvarjajo", da delajo skladno s svojimi podnebnimi zavezami, so sporočili iz okoljske nevladne organizacije Greenpeace. Kot so opozorili, tem podjetjem ne gre zaupati samoregulacije.