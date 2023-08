Brežiški občinski svetniki zagotovili dodatna sredstva za sanacijo škode po neurju in poplavah

Brežice, 23. avgusta - Brežiški občinski svetniki so za odpravljanje posledic neurja in poplav, ki so občino prizadeli julija in avgusta, iz rezerve občinskega proračuna zagotovili dodatnih 175.000 evrov. Sredstva bodo namenjena za pokrivanje stroškov nujnih sanacij, so sporočili iz občine.