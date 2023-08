Sporočilo uredništvom - sprememba lokacije izjave za medije državnega sekretarja Šefica

Ljubljana, 23. avgusta - Državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic bo danes ob 13.30 na parkirišču ob Sneberskem nabrežju 4 (iz avtocestne smeri) v Ljubljani (IN NE parkirišču Skok sport na Marinovševi 8 v Tacnu, kot je bilo napovedano sprva) dal izjavo po ogledu poplavljenih območij, so sporočili iz kabineta premierja.