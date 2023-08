Po ujmi postopno odpiranje koroške železniške proge, škode za več milijonov

Dravograd/Prevalje, 23. avgusta - Po ujmi 4. avgusta še vedno ni v celoti odprta koroška železniška proga, kot imenujejo progo od Maribora do Prevalj oz. do meje z Avstrijo. Trenutno je odprta do Podvelke, danes zvečer jo bodo predvidoma odprli do Dravograda, do Prevalj pa predvidoma do 3. septembra. Škode je za več milijonov evrov, so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah.