Izidi SP v atletiki

* Izidi: * končne odločite (4): * moški: - 1500 m: 1. Josh Kerr (VBr) 3:29,38 2. Jakob Ingebrigtsen (Nor) 3:29,65 3. Narve Gilje Nordaas (Nor) 3:29,68 - 400 m ovire: 1. Karsten Warholm (Nor) 46,89 2. Kyron McMaster (Brb) 47,34 3. Rai Benjamin (ZDA) 47,56 * ženske: - 400 m: 1. Marileidy Paulino (D.R) 48,76 2. Natalia Kaczmarek (Pol) 49,57 3. Sada Williams (Bar) 49,60 - palica: 1. Nina Kennedy (Avs) 4,90 1. Katie Moon (ZDA) 4,90 3. Wilma Murto (Fin) 4,80 4. Tina Šutej (Slo) 4,80, slovenski rekord * kvalifikacije s slovensko udeležbo: * ženske, prvi krog: - 800 m: 1. Nia Akins (ZDA) 1:59,19 2. Habitam Alemu (Eti) 1:59,36 3. Catriona Bisset (Avs) 1:59,46 ... 15. Anita Horvat (Slo) 2:00,06 - 3000 m zapreke: 1. Jackline Chepkoech (Ken) 9:16,41 2. Zerfe Wondemagegn (Eti) 9:16,97 3. Luiza Gega (Alb) 9:17,71 ... 12.Maruša Mišmaš Zrimšek (Slo) 9:21,79 - troskok: 1. Shanieka Ricketts (Jam) 14,67 2. Thea Lafond (Dom) 14,62 3. Yulimar Rojas (Ven) 14,59 ... 25. Neja Filipič (Slo) 13,64 28. Eva Pepelnak (Slo) 13,60 - kopje: 1. Lina Muze Sirma (Lat) 63,50 2. Mackenzie Little (Avs) 63,45 3. Haruka Kitaguchi (Jap) 63,27 ... 29. Martina Ratej (Slo) 54,41