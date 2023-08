Dnevnik: Višji sodniki nekdanjima zakoncema Tuš potrdili pogojni zaporni kazni

Ljubljana, 23. avgusta - Višji sodniki so v večjem delu potrdili sodbo nekdanjima zakoncema Mirku in Tanji Tuš, ki sta bila obsojena zaradi zlorabe položaja v sostorilstvu z Matjažem Zadravcem in pranja denarja pri prodaji blagovnih znamk Tušmobil in Tuš Telekom, poroča Dnevnik. Po priznanju krivde sta bila obsojena na pogojno zaporno kazen in plačilo denarne kazni.