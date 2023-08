Na mariborskem Glavnem trgu razstavi o zgodovini dveh mestnih mostov

Maribor, 23. avgusta - V Pokrajinskem arhivu Maribor so pripravili razstavi, ki bosta od danes do 6. septembra stali na Glavnem trgu. Prva je namenjena 110-letnici mariborskega Glavnega mostu, druga pa 60-letnici Titovega mostu. Avtorici obeh razstav sta Sabina Lešnik in Nina Gostenčnik.