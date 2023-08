Celjska občina v ureditev Kajuhovega doma

Celje, 24. avgusta - Celjska občina si želi v nekdanji stavbi Srednje ekonomske šole Celje na Vodnikovi ulici urediti Kajuhov dom. Namen občine je pridobiti center urbanega dogajanja za celjske kreativce in kulturnike, ki trenutno nujno potrebujejo prostore za ustvarjanje in delo, so sporočili s celjske občine.