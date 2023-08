Na Gorenjskem protipoplavni ukrepi učinkoviti; rak rana vzdrževanje

Železniki/Kropa/Tržič/Škofja Loka, 23. avgusta - Protipoplavni ukrepi, ki so bili zaradi preteklih vodnih ujm izvedeni v nekaterih delih Gorenjske, so se v nedavni ujmi dobro izkazali. Obnesli so se tako v Železnikih kot v Kropi in Jelendolu, vendar je bilo ključno tudi čiščenje, kar so bili v občinah primorani storiti na lastno pest. Ob tem so znova opozorili državo na skrb za vodotoke.