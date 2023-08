Dewesoft s sedemmilijonsko naložbo v ZDA

Trbovlje, 23. avgusta - Trboveljsko visokotehnološko podjetje Dewesoft je v torek odprlo nove prostore svoje ameriške podružnice. Naložba v novo zgradbo je vredna sedem milijonov dolarjev (6,4 milijona evrov). To bo še pospešilo nadaljnjo rast podjetja na ameriškem in globalnem trgu merilnih rešitev, so danes sporočili iz Dewesofta.