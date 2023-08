New York, 22. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so v torek končale večinoma nižje, saj so skrbi glede višjih donosov državnih obveznic ustavile namene vlagateljev, da bi še naprej kupovali delnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP