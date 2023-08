Pregled - šport, 22. 8. (torek)

GENT - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala svojo četrto tekmo na evropskem prvenstvu v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji in prišla do prve zmage. V belgijskem Gentu so bile Slovenke boljše od Madžark s 3:0 (19, 18, 16). Za konec predtekmovalnega dela se bodo Slovenke v sredo ob 17. uri pomerile še z ukrajinsko izbrano vrsto.

BAKU - Slovenski strelec Robert Markoja je na svetovnem prvenstvu v azerbajdžanskem Bakuju zasedel 22. mesto v neolimpijski disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Prekmurec je zadel s 620,7 kroga, medtem ko je njegov reprezentančni sotekmovalec Rajmond Debevec s 612,6 kroga tekmovanje končal na 58. mestu.

BUDIMPEŠTA - Nika Glojnarič je bila četrti dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti edina slovenska predstavnica. V prvem krogu kvalifikacij teka na 100 m ovire je izpadla s 35. izidom med 48 tekmovalkami, tekla je 13,13 sekunde. V skupini 22-letne slovenske atletinje in debitantke na velikih članskih tekmovanjih je bila tudi Nigerijka Tobi Amusan, ki je lani zlato na SP v Eugenu osvojila s svetovnim rekordom (12,12).

GENOVA - Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović bo zamenjal klub in ligo v Italiji. Kot poroča italijanski portal Tuttomercato, se bo iz Empolija v serie A preselil k Sampdorii, ki v tej sezoni igra v drugoliogaški serie B. Kot piše portal, je Sampdoria sklenila pogodbo s Stojanovićem na podlagi dogovora med kluboma oziroma menjave igralcev, saj je v drugo smer k Empoliju odšel dosedanji član Sampdorie, Poljak Bartosz Bereszynski.

MADRID - Slovenskega kolesarja Primoža Rogliča čez nekaj dni čaka drugi vrhunec sezone, po zmagi na italijanskem Giru se bo lotil še španske Vuelte. Po dobrih pripravah svojo peto špansko dirko pričakuje optimistično in mirno, je danes zatrdil na novinarski konferenci. V njegovi ekipi so danes, nekaj dni pred startom španske dirke, pripravili spletno novinarsko konferenco, na kateri je Roglič strnil vtise o pripravljenosti, željah, ciljih in razmerjih do tekmecev - tako tistega v lastni ekipi kot iz drugih moštev. "Tisti, ki bo hotel zmagati na Vuelti, bo moral pokazati izjemno visoko raven pripravljenosti. Seveda so tudi zadnje etape izjemno težke, se bo pa ogromno stvari zgodilo že prej. Rad imam vsakič malo drugačen pristop," je med drugim dejal Roglič.

DUNAJ - Slovenski hokejski reprezentant Rok Tičar bo odslej igral za ekipo Vienna Capitals, je danes sporočil dunajski klub. Tičar je bil nazadnje član celovške ekipe KAC, tekmeca Dunajčanov v mednarodni ligi ICEHL.

BUDIMPEŠTA - Kenijka Faith Kipyegon je četrti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti, ko so podelili štiri komplete medalj, osvojila tretje prvo mesto na 1500 m na SP s 3:54,87. Prvi so bili še Italijan Gianmarco Tamberi v skoku v višino (2,36), Laulauga Tausaga iz ZDA v metu diska (69,49 m) in na 3000 m zapreke Maročan Soufiane El Bakkali (8:03,53).