Dnevnik o onesnaževanju na Ljubljanskem barju (23. 8.)

Ljubljana, 22. avgusta - Vanja Brkić v komentarju Raje boljša preventiva kot kurativa piše o onesnaževanju na Ljubljanskem barju, kjer so geografi minulo nedeljo opazili temno in smrdečo tekočino. Avtorica meni, da inšpekcijskim službam in organom pregona očitno še ni uspelo primerno sankcionirati tistih, ki se okoriščajo na račun neustreznega ravnanja z odpadki.