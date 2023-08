V Pakistanu rešili osem ljudi, ujetih v poškodovani gondoli

Islamabad, 22. avgusta - Na severozahodu Pakistana so vojaki s pomočjo helikopterjev in strokovnjakov za zipline danes uspešno rešili vseh osem ljudi, od tega šest otrok, ki so bili več ur ujeti v gondoli na višini približno 274 metrov. Do nesreče je prišlo, potem ko se je pretrgal eden od kablov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.