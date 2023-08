Ukrajinke še zadnji skupinski tekmec slovenskih odbojkaric na EP

Gent, 23. avgusta - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes na evropskem prvenstvu v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji odigrala še zadnjo tekmo skupinskega dela. Ob 17. uri se bo v Gentu pomerila z Ukrajino. Na prejšnjih štirih tekmah predtekmovanja so Slovenke zabeležile tri poraze in eno zmago, še vedno pa lahko upajo na napredovanje.