Pregled - svet, 22. 8. (torek)

BRUSELJ/HAAG - Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je zaradi načrtovane kandidature na jesenskih volitvah na Nizozemskem uradno podal odstop, predsednica komisije Ursula von der Leyen pa ga je sprejela. Odločila je, da bo podpredsednik komisije Maroš Šefčovič odslej izvršni podpredsednik komisije za evropski zeleni dogovor, politiko EU v boju proti podnebnim spremembam, za katero je bil doslej pristojen Timmermans. Do imenovanja novega nizozemskega člana komisije bo Šefčovič začasno pristojen tudi za podnebno ukrepanje. Iz Haaga so medtem sporočili, da je koalicija socialdemokratov in stranke GroenLinks Timmermansa potrdila za nosilca liste na parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale novembra.

BANGKOK - Bivši tajski premier Thaksin Shinawatra se je po 15 letih izgnanstva vrnil v domovino, kjer mu je sodišče na podlagi predhodnih obsodb odredilo osem let zaporne kazni. Vplivnega politika so prepeljali v zapor, a naj po pričakovanjih tam ne bi ostal dolgo, saj se njegova stranka Pheu Thai z izvolitvijo novega premierja Sretthe Thavisina vrača na oblast. Thaksin je bil za premierja izvoljen leta 2001, nato pa bil leta 2006 strmoglavljen v vojaškem udaru. Dve leti kasneje je pobegnil iz države, da bi se v luči več kazenskih postopkov izognil zaporu.

ATENE - Voditelji enajstih držav Balkana in vzhodne Evrope - Srbije, Moldavije, Črne gore, Romunije, Kosova, BiH, Severne Makedonije, Bolgarije, Grčije, Hrvaške in Ukrajine - so na neformalnem srečanju podpisali skupno izjavo, s katero so podprli neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Prepričani so, da je stopnjevanje vojne v Ukrajini pokazalo potrebo po močni, odporni in vključujoči EU ter izrazili željo po polnopravnem članstvu v njej.

MADRID/BRUSELJ - Španska vlada premierja Pedra Sancheza, ki za vnovičen mandat nujno potrebuje podporo manjših regionalnih strank, je zaprosila EU, naj na seznam uradnih jezikov unije doda še katalonščino, galicijščino in baskovščino. Kdaj naj bi v Bruslju sprejeli odločitev o tem, še ni znano, bi pa morebitna vključitev novih jezikov terjala obilico prevajalskega dela in verjetno sprožila tudi polemike.

BRUSELJ - Evropska komisija je Ukrajini izplačala 1,5 milijarde evrov v okviru paketa makrofinančne pomoči, vrednega do 18 milijard evrov. V okviru te pomoči, ki je namenjena pokrivanju njenih takojšnjih potreb po financiranju, je Kijevu letos izplačala skupno 12 milijard evrov, so sporočili iz Bruslja. Ta podpora naj bi Ukrajini pomagala, da bo še naprej izplačevala plače in pokojnine ter ohranila delovanje osnovnih javnih storitev.

KIJEV/LONDON/MOSKVA - V napadu na rusko letalsko oporišče Solci južno od Sankt Peterburga je bil v soboto uničen ruski bombnik dolgega dosega Tu-22M3, sta sporočila predstavnik ukrajinske obveščevalne službe in britansko obrambno ministrstvo. V Moskvi so sicer potrdili, da je bilo v napadu na omenjeno oporišče poškodovano eno letalo, ob tem pa London obtožili širjenja dezinformacij.

MOSKVA/SEVASTOPOL/ZAPOROŽJE - Ruska zračna obramba je odbila štiri ukrajinske napade z droni, je sporočilo ministrstvo za obrambo v Moskvi. Pojasnilo je, da so dva drona uničili nad moskovsko regijo, dva pa sta strmoglavila v obmejni regiji Brjansk. Medtem iz Ukrajine prihajajo poročila o nočnem napadu ruskih dronov iranske izdelave šahed na mesto Zaporožje v istoimenski regiji, pri čemer naj bi bili poškodovani štirje stanovanjski bloki. Žrtev tudi tam ni bilo.

ATENE - V okolici grškega mesta Aleksandropolis blizu meje s Turčijo so našli trupla 18 ljudi, ki so umrli v požaru. Skupno število žrtev požarov v tem tednu se je tako povzpelo na 20. Gasilci so medtem odredili evakuacijo več deset tisoč ljudi v zahodnem atenskem okrožju Ano Liosia, EU pa je mobilizirala dodatno pomoč. Gasilci z več vozili, letali in helikopterji so na pomoč grškim kolegom prišli iz Cipra, Romunije, Hrvaške, Češke, Švedske in Nemčije.

ISTANBUL - Turške oblasti so zaradi gozdnega požara v bližini turističnega mesta Canakkale preventivno prepovedale plovbo proti severu po morski ožini Dardanele, ki povezuje Egejsko in Marmarsko morje, medtem ko je plovba proti jugu za zdaj še možna. Ob tem so zaradi požara evakuirali tudi prebivalce šestih vasi v okolici Canakkaleja.

MADRID - Španska policija je v koordinirani mednarodni akciji razbila kriminalno združbo, ki jo sumijo tihotapljenja okoli 700 kilogramov kokaina, je sporočil Europol. V akciji so pridržali hrvaškega in srbskega državljana, ki sta povezana s t. i. balkanskim kartelom. Kokain naj bi tihotapili iz Južne Amerike na Kanarske otoke.

MOSKVA - Med nedeljskim turističnim ogledom podzemnih predorov v kanalizacijskem sistemu ruske prestolnice je utonilo osem ljudi. Zaradi močnega naliva je namreč gladina reke Neglinka hitro narasla, sedmim turistom in vodiču pa se ni uspelo pravočasno spraviti na površje. Preiskovalci so že sprožili kazenski postopek in pridržali enega od organizatorjev ogleda.

ISLAMABAD - Na severozahodu Pakistana se je zaključila reševalna operacija, v kateri so uspešno rešili osem ljudi, od tega šest otrok, ki so ostali ujeti v gondoli na višini približno 274 metrov, potem se je pretrgal eden od kablov. Reševanje je potekalo s pomočjo vojaških helikopterjev. Nesreča se je zgodila v odročnem goratem predelu mesta Battagram, kjer so žičnice pogost način povezav za prebivalce.

ADIS ABEBA - Afriška unija je suspendirala Niger, v katerem od konca julija vlada vojaška hunta. Država bo suspendirana vse do ponovne vzpostavitve civilne oblasti, AU pa namerava sedaj tudi preučiti posledice morebitne vojaške intervencije proti hunti. Vodja vojaške hunte v Nigru, general Abdurahaman Tiani, je sicer že v soboto posvaril pred napadom na Niger, Ecowas pa si še vedno želi najti diplomatsko rešitev.

ADIS ABEBA - Etiopija je sporočila, da bo skupaj s Savdsko Arabijo sprožila preiskavo ugotovitev ponedeljkovega poročila organizacije Human Rights Watch (HRW). Slednje savdske mejne stražarje obtožuje, da so v zadnjem letu ubili več sto Etiopijcev, ki so poskušali vstopiti v kraljevino prek Jemna. Savdska vlada je ob tem sicer ocenila, da so obtožbe v poročilu neutemeljene in ne temeljijo na zanesljivih virih.

NEW DELHI - Indijska sonda Chandrayaan-3 naj bi v sredo izvedla manever pristanka na Luni, natančneje na južnem polu Zemljinega naravnega satelita. Do napredka indijske lunarne misije prihaja le nekaj dni po tem, ko je ruska sonda Luna-25 strmoglavila na Lunino površje. Če bo pristanek uspešen, bo indijska sonda izvajala znanstvene poskuse, zbirala podatke o mineralni sestavi površja in preverjala morebitno prisotnost vode na Luni.

MILANO - V starosti 80 let je po dolgi bolezni umrl italijanski pevec in avtor pesmi Toto Cutugno. Najbolj znan je bil po pesmi L'Italiano (Italijan), leta 1990 pa je zmagal na tekmovanju za pesem Evrovizije s popevko Insieme: 1992 (Skupaj: 1992), ki jo je zapel ob spremljavi slovenske skupine Pepel in kri. V Italiji je Cutugno veljal za enega od superzvezdnikov in ambasadorja italijanske glasbe po svetu.

NEW YORK - Največje glasbeno podjetje na svetu Universal Music in Googlova video platforma YouTube sta sklenila sodelovanje pri uporabi umetne inteligence v industriji. Kot del partnerstva bodo glasbeniki lahko dostopali do tehnologij na tem področju in eksperimentirali z njimi. Glasbena industrija tako poskuša najti ustrezen način za ravnanje z orodji umetne inteligence.