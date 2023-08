Zaradi požara delno zaustavljen ladijski promet čez morsko ožino Dardanele

Istanbul, 22. avgusta - Turške oblasti so danes zaradi gozdnega požara v bližini turističnega mesta Canakkale preventivno prepovedale plovbo proti severu po morski ožini Dardanele, ki povezuje Egejsko in Marmarsko morje, medtem ko je plovba proti jugu za zdaj še možna. Ob tem so zaradi požara evakuirali tudi prebivalce šestih vasi v okolici Canakkaleja.