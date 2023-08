Primorske novice o stanju v domovih za starejše (23. 8.)

Koper, 22. avgusta - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Kdo bo sploh skrbel za starejše? piše o stanju v domovih za starejše. Avtorica poudarja, da so čakalne vrste na eni in prazne postelje na drugi odraz stanja, v katerem se je znašel predolgo razpadajoč sistem socialnega varstva in da smo na področju sredi katastrofe, pristojni pa se odzivajo bistveno prepočasi.