Gent, 22. avgusta - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala svojo četrto tekmo na evropskem prvenstvu v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji in prišla do prve zmage. V belgijskem Gentu so bile Slovenke boljše od Madžark s 3:0 (19, 18, 16).