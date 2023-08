Faith Kipyegon še do tretjega zlata na 1500 m na SP v atletiki

Budimpešta, 22. avgusta - Kenijka Faith Kipyegon je četrti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti, ko so podelili štiri komplete medalj, osvojila tretje prvo mesto na 1500 m na SP s 3:54,87. Prvi so bili še Italijan Gianmarco Tamberi v skoku v višino (2,36), Laulauga Tausaga iz ZDA v metu diska (69,49 m) in na 3000 m zapreke Maročan Soufiane El Bakkali (8:03,53).