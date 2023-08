Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 22. avgusta - Ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo povečini sončno, popoldne lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne od 29 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Po nižinah Primorske bo velika toplotna obremenitev. Vroče bo tudi drugod, predvsem v mestih.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno in vroče, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. V četrtek lahko nastane na severu še kakšna vročinska nevihta.

Vremenska slika: Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo. V sredo popoldne bo na območju Alp nastala kakšna vročinska nevihta.