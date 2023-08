Voditelji držav Balkana in vzhodne Evrope v Atenah podprli ozemeljsko celovitost Ukrajine

Atene, 22. avgusta - Voditelji enajstih držav Balkana in vzhodne Evrope so danes na neformalnem srečanju v Atenah podpisali skupno izjavo, s katero so podprli neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Prepričani so, da je stopnjevanje vojne v Ukrajini pokazalo potrebo po močni, odporni in vključujoči EU ter izrazili željo po polnopravnem članstvu v njej.