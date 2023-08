Mark Rylance zaigral v kratkem filmu z okoljevarstveno temo Spirit of Place

London, 23. avgusta - Britanski igralec Mark Rylance, ki je za svoje gledališko in filmsko ustvarjanje prejel vrsto nagrad, med drugim tudi najprestižnejše, kot so oscar, bafta in tony, je tokrat zaigral v kratkem filmu Spirit of Place, ki odpira vprašanje odnosa človeka do narave, piše ameriška filmska revija Variety.