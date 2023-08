Zavarovalnice na srečanju s premierjem napovedale sodelovanje pri sanaciji

Ljubljana, 22. avgusta - Predstavniki zavarovalnic in premier Robert Golob so se danes na sestanku v Ljubljani strinjali, da je treba stopiti skupaj pri odpravljanju posledic poplav in vzpostaviti učinkovit program sanacije, je sporočilo zavarovalno združenje. Podpirajo poseben sklad za obnovo in zagotavljajo, da izplačila zavarovancem ne bodo v nobenem primeru ogrožena.