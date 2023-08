NIJZ z nasveti za preprečevanje razvoja plesni v prostoru

Ljubljana, 22. avgusta - Na NIJZ so v luči poplav, ki so v začetku meseca prizadele Slovenijo, pripravili nasvete za preprečevanje razvoja plesni v prostoru. Med drugim navajajo dosledno zračenje ter redno vzdrževanje naprav za prezračevanje in klimatizacijo stavb. Ob čiščenju plesnivih območij pa opozarjajo na zaščitne ukrepe, kot je uporaba maske in rokavic.