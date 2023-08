Med ogledom moskovske kanalizacije umrlo osem ljudi

Moskva, 22. avgusta - Med nedeljskim turističnim ogledom podzemnih predorov v kanalizacijskem sistemu Moskve je utonilo osem ljudi. Zaradi močnega naliva je namreč gladina reke Neglinka hitro narasla, sedmim turistom in vodiču pa se ni uspelo pravočasno spraviti na površje. Preiskovalci so že sprožili kazenski postopek in pridržali enega od organizatorjev ogleda.