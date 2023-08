Maribor, 22. avgusta - Mariborski vodovod bo v sredo začel s preventivno dezinfekcijo pitne vode na območju Mestne občine Maribor ter občin Ruše in Selnica ob Dravi, tudi v delu, kjer teh običajno ne izvajajo. Kot so ob tem pojasnili, bodo omenjeni ukrep izvajali do 6. decembra.