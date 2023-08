V okolici Novega mesta tatovi pobrali okoli 100 kilogramov paradižnika in 200 kilogramov aronije

Novo mesto, 22. avgusta - Novomeški policisti obravnavajo tatvino poljščin v Srebrničah. Neznanci so med vikendom iz rastlinjakov pobrali okoli 100 kilogramov paradižnika. Med Uršnimi selami in Lazami pa so neznanci iz njive pokradli 200 kilogramov aronije, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto.