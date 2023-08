Italija si obeta 40.000 dodatnih sezonskih delavcev

Rim, 22. avgusta - V Italiji so sprejeli uredbo, ki bo še bolj odprla vrata tujim sezonskim delavcem. V kmetijstvu in turizmu naj bi omogočila izdajo delovnih dovoljenj za dodatnih 40.000 sezonskih delavcev iz tretjih držav. Veljati bo začela z začetkom sezone obiranja jabolk in grozdja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.