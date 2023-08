V ljubljanskih Sneberjah ta teden nov sestanek o sanaciji po poplavah

Ljubljana, 22. avgusta - V ljubljanskih Sneberjah so na podlagi popisa del že pripravili okvirno oceno stroškov sanacije objektov po poplavah in izračune poslali predstavnikom uličnega odbora. Ti bodo do nedelje zbrali ponudbe za izvedbo sanacij, zbrane ponudbe pa jim bo na nedeljskem srečanju predstavila tudi občina. Črnograditeljem ne bodo priskočili na pomoč.