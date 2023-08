V Črni opozarjajo na nujnost čiščenja vodotokov, vodovod proti Prevaljam se gradi

Črna na Koroškem/Mežica/Prevalje, 22. avgusta - V Črni na Koroškem dva tedna in pol po ujmi opozarjajo na nujnost čimprejšnjega čiščenja strug vodotokov ter vzpostavitve prevoznosti in varnosti na cestah. Županja Romana Lesjak glede plinovoda upa, da bo vzpostavljen do jeseni, v nasprotnem bodo morali iskati drugo ogrevanje. Medtem se je gradnja vodovoda od Mežice proti Prevaljam že začela.