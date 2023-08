Na večini zavarovalnic več sklenitev celoletnih turističnih zavarovanj in primerov nezgod v tujini

Ljubljana, 23. avgusta - Slovenci se pri zavarovanjih za tujino največkrat odločajo za letna zavarovanja, saj na leto večkrat potujejo v tujino. Škode z visokimi zneski so pogostejše pozimi, škodnih zahtevkov pa je več poleti. Najpogostejši primeri so nesreče in obolenja v sosednjih evropskih državah, zneski zdravljenj pa nihajo od nekaj sto evrov do več deset tisoč evrov.