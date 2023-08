Odbojkarski spektakel na Ljubljanici že ta konec tedna

Ljubljana, 22. avgusta - Konec tedna bo v Ljubljani prvi turnir v odbojki na vodi na svetu z imenom re:do Volleyball on Water, ki ga ljubitelji odbojke in športnega dogajanja v središču prestolnice že z nestrpnostjo pričakujejo. Sprva bi moral biti na sporedu že 12. in 13. avgusta, a so ga organizatorji zaradi takratnih razmer v državi prestavili na poznejši termin.