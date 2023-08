Milanu tri točke v Bologni

Bologna, 21. avgusta - Na zadnji tekmi uvodnega kroga Serie A so se nogometaši Milana veselili zmage v Bologni z 2:0 (2:0). Gostje so vse praktično opravili že v prvi polovici prvega polčasa, ko sta zadela nekdanja igralca londonskega Chelseaja, zimzeleni Francoz Oliver Giroud (11.) in Američan Christian Mate Pulišić (21.), ki je soustvaril tudi prvi gol.