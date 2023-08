Pregled - šport, 21. 8. (ponedeljek)

Ljubljana, 21. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 21. avgusta.

BUDIMPEŠTA - Kristjan Čeh je na 19. svetovnem prvenstvu v Budimpešti v finalu meta diska s 70,02 metra, daljavo je dosegel v zadnji seriji, osvojil srebrno medaljo. Naslov prvaka, ki ga je osvojil lani v Eugenu v ZDA, mu je v zadnjem metu tekme odvzel Šved Daniel Stahl z 71,46 m in rekordom prvenstev. Čeh je bil pred finalno serijo drugi, potem je v predzadnjem metu tekmovanja prevzel vodstvo, a le za kratko. Takoj za njim je Stahl, olimpijski zmagovalec iz Tokia, ponovno in dokončno prišel na čelo. Čeh je bil drugi, tretji pa Litovec Mykolas Alekna.

CINCINNATI - Novak Đoković je v napetem finalu premagal prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza in osvojil teniški masters ATP v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6,6 milijona dolarjev. Teden dni pred začetkom odprtega prvenstva ZDA je Srb po 3:49 ure igre premagal Španca s 5:7, 7:6 (7) in 7:6 (4).

BUDIMPEŠTA - Tina Šutej je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v kvalifikacijah v skoku s palico preskočila 4,65 metra in se uvrstila v finale, ki bo v sredo ob 19.30. Agata Zupin je izpadla v prvem krogu teka na 400 m ovire. S časom 57,62 sekunde je zasedla 36. mesto med 41 uvrščenimi tekmovalkami.

LJUBLJANA - Zmagovalec teniškega mastersa v Cincinnatiju Srb Novak Đoković, ki je v finalu premagal prvega nosilca Španca Carlosa Alcaraza, je zaostanek za številko 1 na svetu na lestvici ATP zmanjšal na vsega 20 točk. Španec jih ima 9815, srbski teniški igralec pa 9795. Rus Danil Medvedjev na tretjem mestu za vodilnim dvojcem zaostaja za več kot 3000 točk.

LJUBLJANA - Poljska teniška igralka Iga Swiatek, ki na svetovni lestvici WTA vodi od 4. aprila lani, še naprej ostaja številka 1 na svetu. Druga je Belorusinja Arina Sabalenka, tretja pa Američanka Jessica Pegula. Slovenija ima tri igralke med prvo dvestoterico, najboljša je Tamara Zidanšek, ki je napredovala na 119. mesto.

SEUL - Sara Čopar je na mladinskem svetovnem prvenstvu športnih plezalcev danes v Seulu osvojila zlato kolajno v kategoriji do 20 let v težavnosti. Laščanka je edina med finalistkami osvojila vrh smeri. Lani je na MSP v ZDA osvojila srebro. Na stopničke sta se uvrstili še Japonki Tomona Takao in Sana Ogura.

BAKU - Slovenska ženska strelska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Bakuju zasedla deseto mesto na ekipni tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Slovenija je v postavi Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič zadela 1748 krogov.

LJUBLJANA - Z današnjim prvim treningom v Stožicah se je uradno začela nova sezona tudi za košarkarje Cedevite Olimpije. Slovenski prvaki bodo tudi v sezoni 2023/24 nastopili na več frontah, najpomembnejši tekmovanji bosta liga Aba in evropski pokal, med številnimi novinci pa je tudi novi strateg Simone Pianigiani.