Delo o migrantih in beguncih (22. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Barbara Zimic v komentarju Kaj je ostalo od zmogli bomo piše o migrantih in beguncih. Avtorica poudarja da komaj četrtina Nemcev migracije vidi kot priložnost, štirje od petih so prepričani, da

je država od leta sprejela preveč migrantov, in da je tistih, ki se ne bojijo negativnih posledic migracij, le še za vzorec.