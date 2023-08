Slovenske odbojkarice po dnevu premora danes z Madžarkami

Gent, 22. avgusta - Za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco je bil na evropskem prvenstvu v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji v ponedeljek prost dan. Po treh zaporednih tekmah in treh porazih proti zahtevnim tekmicam so se Slovenke pripravljale na prihajajoči tekmi z Madžarsko in Ukrajino. Prvo bodo odigrale že danes ob 17. uri.