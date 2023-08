Pregled - svet, 21. 8. (ponedeljek)

ATENE - Na povabilo grškega premierja Kiriakosa Micotakisa poteka neformalno srečanje voditeljev EU, držav Zahodnega Balkana in okoliške regije, s katerim obeležujejo 20. obletnico vrha v Solunu, kjer je EU potrdila evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Poleg gostitelja Micotakisa se neformalne večerje udeležujejo še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsedniki Srbije, Moldavije, Črne gore in Romunije, premierji Kosova, Severne Makedonije, Bolgarije in Hrvaške ter predsednica sveta ministrov BiH. Med prisotnimi sta tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je pred neformalno večerjo opravila več dvostranskih srečanj.

MANCHESTER - Britansko medicinsko sestro Lucy Letby so zaradi umora sedmih novorojenčkov in poskusa umora še šestih drugih na oddelku za neonatologijo obsodili na dosmrtno ječo. Sodnik v Manchestru ji je izrekel najvišjo možno kazen, pri kateri ni mogoče priti predčasno na prostost. Letby je s tem postala četrta ženska v Veliki Britaniji, ki bo morala preostanek svojega življenja preživeti za zapahi.

NEW YORK - Savdski mejni stražarji so v zadnjem letu ubili več sto Etiopijcev, ki so poskušali vstopiti v kraljevino prek Jemna, v novem poročilu opozarja nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW). Preiskovalci so do ugotovitev o domnevnih zločinih prišli po pogovorih s prizadetimi migranti in iz satelitskih posnetkov. Rijad, ki v zadnjih letih aktivno poskuša izboljšati mednarodni ugled in vpliv države po svetu, se na očitke ni odzval.

HONOLULU - Število smrtnih žrtev požarov, ki so 8. avgusta izbruhnili na havajskem otoku Maui, je naraslo na 114, pogrešajo pa še okoli 850 ljudi, je sporočil župan okrožja Maui Richard Bissen. Dodal je, da so doslej pregledali 85 odstotkov uničenega mesta Lahaina. Otok bo medtem obiskal ameriški predsednik Joe Biden, ki si bo ogledal obsežno škodo po požarih in se srečal z nekaterimi preživelimi.

LOS ANGELES - Tropska nevihta Hilary, ki je v nedeljo zajela Kalifornijo, je s seboj prinesla rekordne količine padavin. Povzročila je številne poplave in zemeljske plazove ter ulice mest spremenila v blatne reke. Pod vodo se je znašlo več cest, več tisoč gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike. Proti ZDA se medtem pomikajo še tri tropske nevihte.

ATENE - V Grčiji gasilci nadaljujejo boj z gozdnimi požari, ki že tri dni divjajo na severovzhodu države. Nov požar je izbruhnil še v pokrajini Bojotija, približno 100 kilometrov severozahodno od Aten, kjer je življenje izgubil en človek. Za več delov države je v veljavi opozorilo pred pred izjemno visokim tveganjem za požare.

MADRID - Španski premier Pedro Sanchez je obiskal otok Tenerife, na katerem že več dni divja obsežen gozdni požar. Izrazil je upanje, da se bo požar v prihodnjih dneh stabiliziral, in napovedal dodatno pomoč za prizadeta območja. Zaradi požara je sicer svoje domove zapustilo več tisoč ljudi, plameni pa so uničili že okoli 13.000 hektarjev površin.

MADRID - Španski kralj Felipe VI. je začel posvetovanja s predstavniki političnih strank o oblikovanju nove vlade. Na pogovorih, ki se bodo v palači Zarzuela na obrobju Madrida nadaljevali tudi v torek, se bo srečal s predstavniki sedmih strank. Nekatere regionalne stranke, vključno s katalonskimi separatisti, so zavrnile sodelovanje na posvetovanjih s kraljem, čeprav bi lahko imele pri oblikovanju vlade pomembno vlogo.

DAMASK - V ruskih zračnih napadih na oporišče upornikov na obrobju sirskega mesta Idlib je bilo ubitih najmanj osem borcev, več pa je bilo ranjenih, je sporočila nevladna organizacija Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Angliji. V državi medtem mineva natanko deset let od napada s kemičnim orožjem na predmestja Damaska.

MOSKVA - Ruska zračna obramba je preprečila več napadov na Moskvo z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dodalo je, da napadi niso terjali žrtev ali povzročili škode na infrastrukturi, so pa začasno ohromili promet na moskovskih letališčih Vnukovo in Domodedovo. Moskva z okolico je bila od začetka vojne v Ukrajini redko tarča ukrajinskih napadov, vendar so ti v zadnjem času vse pogostejši.

ROVINJ - Hrvaška policija je v soboto pridržala 62-letnega nemškega državljana, ki je v naturističnem kampu v Rovinju s podvodno kamero snemal gole otroke v bazenu, so sporočili iz istrske policijske uprave. Sumijo ga posedovanja otroške pornografije. To je že tretji primer snemanja golih otrok v rovinjskem kampu ta mesec, potem ko je policija zaradi enakega početja že pridržala 63-letnega kanadskega državljana in 47-letnega Romuna.

ZAGREB/SARAJEVO - V najmanj 30 mestih v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem so potekali protesti v spomin na žrtev umora v Gradačcu na severu BiH ter v znak podpore ženskam v tej državi, ki zahtevajo učinkovitejšo zaščito pred nasiljem. Iz Ženske mreže Hrvaške so ob tem opozorili, da se z nasiljem nad ženskami neustrezno spopada tudi hrvaška vlada.

BEOGRAD - Srbski obrambni minister in predsednik vladajoče stranke Miloš Vučević je v soboto izjavil, da sta Črna gora in Severna Makedonija storili napako s tem, ko sta priznali neodvisnost Kosova, kar ju bo po njegovi oceni "udarilo po glavi". V Podgorici so njegove izjave obsodili in jih označili kot poskus vplivanja na oblikovanje tamkajšnje vlade.

QUITO - V Ekvadorju bo za izvolitev predsednika potreben drugi krog. Na nedeljskih volitvah je po večini preštetih glasov največ podpore prejela leva političarka Luisa Gonzalez, ki se bo 15. oktobra najverjetneje pomerila s podjetnikom Danielom Noboo. Volitve so po atentatu na enega od kandidatov potekale v napetem ozračju, a so minile mirno. Istočasno so v državi potekale še parlamentarne volitve.

CUENCA - Ekvadorci so na referendumu glasovali za ustavitev projekta vrtanja in črpanja nafte v amazonskem rezervatu Yasuni National Park. Za ustavitev projekta se je opredelilo 59 odstotkov volivcev. Ekvadorski domorodci so odločitev označili za ogromen korak k zaščiti življenja in biotske raznovrstnosti, vlada pa ocenjuje, da bi izgube v primeru zaustavitve vrtanja v naslednjih 20 letih znašale 16 milijard dolarjev.

CIUDAD DE GUATEMALA - Socialdemokrat Bernardo Arevalo je zmagovalec nedeljskih predsedniških volitev v Gvatemali, po skoraj vseh preštetih glasovih kažejo izidi vrhovne volilne komisije. Ob skromni udeležbi je Arevalo prepričljivo slavil proti bolj konservativni nekdanji prvi dami Sandri Torres. S prevzemom oblasti januarja naslednje leto bo Arevalo postal prvi levo usmerjeni gvatemalski predsednik po 12 letih.